Il Giugliano Calcio 1928 rende noto lo Staff Tecnico di Mister Valerio Bertotto per la Stagione 2024/2025. Il baianese Luca Tulino riconfermato

Il Giugliano Calcio 1928 ha ufficialmente comunicato lo staff tecnico che affiancherà l’allenatore Valerio Bertotto nella stagione sportiva 2024/2025. Una formazione di grande competenza e professionalità, pronta a supportare la squadra in un campionato che si prospetta ricco di sfide e ambizioni.

Lo Staff Tecnico: Un Team di Esperienza e Innovazione

– **Allenatore:** Valerio Bertotto

Al timone della squadra, Bertotto porta con sé una vasta esperienza maturata nel corso degli anni. La sua visione tattica e la sua capacità di gestire il gruppo saranno fondamentali per affrontare al meglio la stagione.

– *q*Allenatore in seconda:** Claudio Bazeu

A supportare Bertotto, Claudio Bazeu ricoprirà il ruolo di vice allenatore. La sua conoscenza tecnica e la sua intesa con Bertotto saranno elementi chiave per lo sviluppo del gioco della squadra.

– **Preparatore atletico/Match Analyst:** Luca Tulino

Una riconferma importante nel team tecnico è quella di Luca Tulino, già ben noto nell’ambiente giuglianese per il suo lavoro meticoloso e l’attenzione ai dettagli. Il suo doppio ruolo di preparatore atletico e match analyst rappresenta una risorsa cruciale per la squadra, con un focus specifico sull’analisi delle prestazioni e sulla preparazione fisica degli atleti. La sua esperienza sarà determinante per ottimizzare le performance in campo e adattare la preparazione alle esigenze del calendario sportivo.

– **Preparatore Atletico/Data Analyst:** Luigi Garofalo

Luigi Garofalo si unisce al team con un ruolo strategico che combina la preparazione atletica con l’analisi dei dati. La sua capacità di interpretare i dati raccolti durante gli allenamenti e le partite fornirà preziose indicazioni per migliorare la condizione fisica degli atleti e affinare le tattiche di gioco.

– **Allenatore dei portieri:** Carmine Tortora

La difesa della porta è affidata all’esperienza di Carmine Tortora, che avrà il compito di preparare i portieri per affrontare al meglio ogni sfida. La sua competenza specifica nel ruolo garantirà che i numeri uno del Giugliano siano sempre pronti a dare il massimo. La riconferma del baianese Luca Tulino all’interno dello staff tecnico del Giugliano Calcio 1928 rappresenta un segnale di continuità e fiducia nel lavoro svolto e di orgoglio per i suoi concittadini. La sua conoscenza approfondita dell’ambiente e la sua capacità di analisi dettagliata delle dinamiche di gioco e delle prestazioni individuali continueranno a essere un valore aggiunto per la squadra.

Il Giugliano Calcio 1928 si prepara così a una nuova stagione con un team tecnico ben assortito, dove l’esperienza si combina con l’innovazione, al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi e regalare soddisfazioni ai propri tifosi. La dirigenza e i tifosi ripongono grande fiducia in Bertotto e nel suo staff, nella speranza di poter vivere un’annata ricca di successi.