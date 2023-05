BAIANO. Nona edizione della Festa della “Maggiore età” Baiano, Teatro Colosseo, 2 Giugno 2023, si festeggia la Repubblica e i Giovani Neo Diciottenni.

Il Circolo Sociale 1890, la Pro Loco Baiano, il Forum Giovani, l’Istituto scolastico Giovanni XXIII° e con l’alto patrocinio del Comune, organizzano la nona edizione della “Festa della Maggiore Età”, un’apprezzata manifestazione che riunisce i neo maggiorenni per dare loro il benvenuto nella comunità, per festeggiarli e testimoniare l’attenzione e la fiducia che il paese intero ha nei loro confronti.

Una semplice ma significativa cerimonia che è anche un modo per facilitare la conoscenza reciproca tra generazioni, per imparare a dialogare, a parlarsi, a riscoprire il legame che c’è tra vecchi e giovani, a recuperare rapporto e vincoli che, negli ultimi anni, sembravano (e forse lo erano) smarriti. E’ la comunità intera che allarga le braccia per stringere a sé i ragazzi diventati maggiorenni, per far sentire loro che, da figli di questa comunità, possono sempre contare sulla solidarietà di tutti. In questo mondo globalizzato e appiattito nel quale tutti sembrano uguali, è un modo per sentirsi vicini, per evidenziare che le proprie radici e il senso di appartenenza hanno sempre un altissimo valore, e, in un momento in cui il futuro è messo in discussione da una terribile crisi, la comunità lancia un messaggio ai giovani: abbiamo stima e fiducia in voi e siamo certi che conseguirete i successi che meritate. E’ un augurio collettivo a fare bene nella vita, a realizzare i vostri sogni.

Ricordiamo con piacere, come esempio positivo, la prima edizione del 2012. In uno scenario solare la comunità intera si strinse attorno ai neo diciottenni, che furono i veri protagonisti, esprimendo, in un clima semplice e schietto, uno “straordinario spettacolo di giovinezza, entusiasmo, energia, intelligenza, gioia”. Con il loro modo d’essere e di presentarsi, manifestarono una chiara ed incoraggiante consapevolezza: “dobbiamo conoscere e guardare al nostro passato, perché è ciò che siamo. Poi ce ne possiamo anche liberare per correre veloci verso il futuro. Un futuro che riguarda principalmente i giovani, ma anche tutti noi cittadini.”

Il senso della festa emerge con nitidezza dalla foto di gruppo, allegra e colorata.

La simmetria della foto, messa in risalto dalle composizioni geometriche in primo piano e dall’ordinata disposizione dei ragazzi, ne esalta l’armonia e le giuste proporzioni. Colpisce la naturalezza consapevole dei ragazzi. Essi non tradiscono emozione o timidezza; appaiono genuini, sinceri, coscienti del loro ruolo e della loro funzione. Le loro espressioni trasmettono la spensieratezza della gioventù, ma nello stesso momento lasciano trasparire la serietà dell’impegno e la determinazione a fare bella figura: “potete contare su di noi” è il messaggio che lanciano i loro volti sereni. Le ragazze sedute in primo piano, perfettamente a loro agio, circoscrivono e illuminano la scena con un sorriso contagioso, che esprime tutto il piacere di esserci. Mentre il sindaco sorride, giovane tra i giovani, i più emozionati sono i tre dirigenti del Circolo Sociale. Il capitano Iacuzio, manifesta, con la sua presenza, tutto il suo generoso attaccamento alla comunità che lo ospita.

Prima fila in piedi, in alto, da sinistra: Antonio Napolitano (segretario Circolo), Giuseppe Martone, Michela Napolitano, Michele Strano, Vincenzo Napolitano, Ciccio Candela (tesoriere Circolo), Julian Gortz, Benito Napolitano, Pasquale Lippiello, Cap. Raffaele Iacuzio, Enrico Monatanro (sindaco di Baiano), Antonio Vecchione (presidente Circolo).

Seconda fila in piedi, da sinistra: Manuela Lubrino, Stefano Virtuoso, Antonio Rastiello, Antonio Scafuri, Rossana Colucci, Romina Baciu, Francesco Gaglione, Stefano Colucci, Pellegrino Acierno, Francesco Colucci, Antonio Napolitano, Federica Masi.

In piedi, tra la prima e la seconda fila: Nikolas Rega.

Seduti, da sinistra: Annarosa Estatico, Giusy de Capua, Jessica Onofrietti, Raffaella Napolitano, Serena Larenza,Orsolina Vetrano, Alessandra Barbarisi, Antonella Bianco,Ada Campanile, Rossella Foglia.