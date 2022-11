DOMICELLA (AV). Cede linea telecom, nonostante i preventivi solleciti nessun intervento

Nonostante i numerosi solleciti fatti dall’amministrazione comunale di Domicella e in particolare dal sindaco Antonio Corbisiero alla società telefonica Telecom per lo stato pericolante di alcuni pali in legno su un tratto di strada del comune del Vallo, nessun intervento di ripristino c’è stato e questa mattina a causa anche delle cattive condizioni meteo, pioggia e vento, gli stessi sono collassati rendendo necessario l’intervento di una ditta privata per ripristinare e in particolare mettere in sicurezza l’area posta su una pubblica strada. Per fortuna nessun veicolo è stato danneggiato dal cedimento degli stessi.