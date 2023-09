Baiano – “Festa della Nocciola” un misto di tradizione e innovazione. Video

La “Festa della Nocciola” che si svolge a settembre di ogni anno, a Baiano, è giunta alla XXIX edizione. Una manifestazione curata nei minimi particolari ed organizzata dalla Pro loco Baiano che riesce a coinvolgere grandi e piccini. Proprio i giovani sono la punta di diamante dell’evento perché ti colpiscono subito per la loro gentilezza e premura, puliscono i tavoli, effettuano la raccolta differenziata, forniscono informazioni e un plauso va proprio a questa settantina di ragazzini e ragazzine che rappresentano la sana gioventù.

Si possono degustare tante pietanze: panini, patatine, dolci, polpette, ma la regina è la pasta fresca con pesto di nocciola, la cui ricetta è brevettata, dunque è impossibile carpire dallo chef il segreto, ma una cosa è certa, è, senza alcun dubbio, squisita!

Chi partecipa alla manifestazione, oltre a mangiare, ascolta buona musica e balla.

L’ evento si concluderà stasera e come ci hanno detto gli organizzatori: “Venite a trovarci che non ve ne pentirete”, in effetti palese è la soddisfazione delle tante persone che sono giunte a Baiano, anche da fuori regione, per partecipare alla “Festa della Nocciola” che risulta essere un misto tra tradizione e innovazione. (L.C.)