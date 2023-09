Cimitero di Montella: l’11 settembre partono i lavori di ampliamento ed ammodernamento

L’Amministrazione comunale comunica che il prossimo lunedì 11 settembre partiranno presso il cimitero di Montella i lavori di ampliamento ed ammodernamento, così come previsti dalla convenzione di progetto con la “Cimitero di Montella Scarl”.

Come si ricorderà il Comune di Montella ha inteso affidare in project financing i lavori di riqualificazione, manutenzione ed ampliamento del Cimitero di Montella attraverso una procedura pubblica che ha visto ricadere la scelta sulla Società “Cimitero di Montella Scarl”, la quale – senza alcun onere per le casse comunali – provvederà ad effettuare e realizzare gli interventi necessari.

Nella giornata di inizio dei lavori di riqualificazione ed ampliamento del cimitero comunale, il sindaco di Montella Dott. Rizieri Buonapane ed il rappresentante legale della “Cimitero di Montella” Scarl Sig. Walter Giordano illustreranno presso la Casa Comunale del Comune di Montella in Via Degli Irpini 1 dalle ore 10:00 i dettagli del progetto di prossima realizzazione.