Avella – Continuano i festeggiamenti civili in onore della Madonna delle Grazie e San Sebastiano. Domenica mattina dedicati ai più piccoli

Nei giorni 8 e 9 settembre si è tenuta la solenne processione delle Statue di Maria Santissima delle Grazie e San Sebastiano.

L’ 8 settembre si è esibito Mimmo Taurino, in piazza Madonna delle Grazie, mentre ieri serata la serata di “Disco Live” tenutasi in piazza Convento, ha visto la partecipazione di tantissimi giovani.

Questa mattina sempre in piazza Convento, dalle 10 alle 13 ci sono i gonfiabili e il parco divertimento per i bambini ad Avella offerto dal Comitato festa, con una grande sorpresa per tutti i bambini.

Questa sera si esibirà il cantante Rap Michele Taurino, nell’ambito della manifestazione “AVELLA MUSIC FEST”.

Lunedì 11 settembre, andrà in scena lo spettacolo “Lui e gli amici del Re” tributo ad Adriano Celentano.

Il 12 settembre ci sarà il gran finale con il concerto di Tony Colombo, piazza Municipio e per finire ci saranno i fuochi d’artificio. (L. Carullo)