BAIANO. Ecco il comunicato ufficiale del Comitato Festa sull’annullamento del concerto di Maria Nazionale

Circe è arrivata in Campania facendo scattare un’allerta meteo gialla e purtroppo il concerto di Maria Nazionale è stato annullato. Il Comitato Festa ha annunciato: Con profondo dispiacere, a seguito delle avverse condizioni meteo, il concerto dell’artista Maria Nazionale di stasera è stato annullato. I fuochi d’artificio (già pronti nel loro montaggio) sono avvenuti perchè oggi per la la nostra comunità rappresenta il 4 agosto quale giorno finale dei festeggiamenti! Seguirà successiva comunicazione da parte dell’Ass. Comitato Festa per ulteriori informazioni artistiche”.

Un plauso va al Comitato Festa per essersi prodigato per tanti mesi per la realizzazione della festa che, sorvolando sulla serata conclusiva, ha fatto divertire grandi e piccini nelle scorse sere. (L. Carullo)