Baiano celebra le Eccellenze 2025: grande successo al Teatro Colosseo per il Premio BiNews

Una serata di emozioni, applausi e orgoglio collettivo ha illuminato ieri il Teatro Colosseo di Baiano, che ha ospitato la dodicesima edizione del Premio BiNews – Le Eccellenze dell’Anno 2025, confermandosi come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del territorio.

L’evento, seguito in diretta sulla pagina ufficiale Facebook di BiNews, ha permesso a migliaia di cittadini di condividere anche a distanza un momento di festa dedicato alle storie migliori dell’Irpinia e non solo: uomini e donne che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a rendere la comunità più forte, solidale e ricca di valori.

Sul palco si sono alternati premiati provenienti dal mondo della cultura, dello sport, della sanità, delle istituzioni, del volontariato e dello spettacolo, dando vita a una vera e propria celebrazione del merito.

Tra i riconoscimenti assegnati:

Dario Cuomo , cantautore, poeta e autore, per l’eccellenza artistica e musicale

Prof. Luca Tulino , per il contributo al mondo dello sport e delle Scienze Motorie

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino e il Colonnello Leonardo Erre , per la tutela della legalità

Il Dott. Matteo Vasta , per una vita dedicata alla sanità

Angelo Di Gennaro , per il contributo alla cultura e allo spettacolo

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Baiano e Stefano Napolitano , per l’impegno civico

Il Distaccamento Cinofili Antidroga di Avellino – Polizia Penitenziaria , per il servizio alla sicurezza

Gaetano Masucci , eccellenza sportiva

Sonia Luciano , giovane talento della pasticceria campana

Luca D’Arbenzio, in arte Alaska , per l’intensa, coerente e profondamente significativa attività musicale

Il Comitato Festa Sant'Elia di Sperone, per l'impegno nella valorizzazione delle tradizioni religiose e popolari del territorio

La serata è stata impreziosita anche da momenti musicali che hanno emozionato il pubblico, contribuendo a rendere ancora più intensa un’atmosfera già carica di significato.

Il Premio BiNews 2025 si conferma così non solo come una cerimonia di premiazione, ma come un vero e proprio momento di comunità, capace di raccontare il volto migliore del territorio e di dare spazio a esempi positivi che ispirano e uniscono.

Una serata che resterà nel cuore di Baiano come una festa delle eccellenze e dei valori condotta ottimamente da Saverio Candela e Giusy De Laurentis.