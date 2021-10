BAIANO (AV) – SORPRESI IN POSSESSO DI DROGA: UN GIOVANE DENUNCIATO PER SPACCIO E UNO SEGNALATO QUALE ASSUNTORE.

La lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare svariati quantitativi di stupefacenti.

In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, che hanno denunciato un trentenne di Contrada, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

La pattuglia era impegnata in un servizio di controllo alla circolazione stradale quando ha intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura. A bordo del veicolo due giovani, già noti alle Forze dell’Ordine.

Il loro anomalo atteggiamento ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All’esito dell’immediata perquisizione, il conducente dell’auto è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana e il passeggero di 4 involucri contenenti sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana.

La droga, per un peso complessivo di circa 5 grammi, è stata sottoposta a sequestro e il trentenne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90.

Il conducente dell’auto, ventenne di Forino, è stato invece segnalato alla competente Autorità Amministrativa quale assuntore di stupefacenti e, contestualmente, gli è stata ritirata la patente di guida.

adsense – Responsive – Post Articolo