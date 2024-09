BAIANO. Andrew Belloisi, socio onorario dell’Incontro Il riconoscimento, mercoledì nei locali del sodalizio

di Gianni Amodeo

Un’ operosa e bella storia, quella di Andrea \ Andrew Belloisi, tanto simile e affine a quelle di coloro che tra la fine degli anni ’40 e gli iniziali anni ’60 del secolo scorso hanno vissuto come ideale scelta personale e famigliare l’approdo in terra d’ America, intesa essenzialmente nella dimensione federale degli States, permeati dallo spirito dell’ Enciclopedia illuminista e della cultura anglosassone, oltre che in Brasile, Argentina e Venezuela. Una scelta di vita segnata dalla generale volontà di riscatto sociale e anelito d’emancipazione civile,- dopo le sofferenze e le durezze patite nei tristi e bui anni della seconda guerra mondiale-, declinando i valori di libertà, pace e democrazia nel loro dispiegarsi in larghe e concrete opportunità di lavoro, onorando competenze, conoscenze e professionalità.

E proprio a New York, dove vive e risiede fin dagli anni ’60,- ha sposato Carol Nuzzo, coetanea ed originaria della vicina Camposano– con i figli Stefano, Paolo e Stefanina, Andrea \ Andrew, ha compiuto un importante percorso di lavoro nel settore della ricezione alberghiera di alto livello, sia per la conoscenza e la duttilità espressiva delle lingue che per l’organizzazione dei servizi. Un percorso di lavoro professionale, che Andrea \ Andrew ha coniugato e …sempre pratica con immutata passione e fervido slancio, scrivendo testi e animando le pagine– social … di Baianesi nel mondo, con le quali rivisita aneddoti, episodi e microstorie del territorio, rapportandosi con amici e parenti, in corsia preferenziale con L’ Incontro. Un modo per ri-vivere la terra natia e il micro-cosmo dei Vesuni, l’antico ed originario insediamento abitativo della comunità cittadina. Un forte e bel legame di affetti, che in queste scintillanti giornate settembrine il buon Andrea \ Andrew onora e arricchisce di significato morale, facendo dono all’ Incontro di un quadro argenteo, rappresentativo della Statua della Libertà, l’ universale simbolo della democrazia e della pace nella civile convivenza dei popoli . Prestigioso e raffinato dono, di cui è latore il figlio, Stefano.

L’evento è in programma mercoledì – 18 settembre, ore 18,00– nei locali del sodalizio di via Luigi Napolitano. Introduce, Carlo Melissa, coordina la dott.ssa Giusy De Laurentiis. Momento- clou, con Paola Miele e Carmine Montella, all’insegna del reading di composizioni poetiche in vernacolo nostrano, che raccontano le storie dei migranti del Sud, rivisitando la Baiano e il territorio di ieri e oggi. Prevista la partecipazione del sindaco Enrico Montanaro, di Emilia con il marito Mario Montuori, sorella di Andrea \ Andrew, e del dottor Giovanni Belloisi, assessore della Comunità montana Vallo di Lauro e Baianese, di cui il Parco del Partenio è cuore e anima pulsante.