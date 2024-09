“Zaino Solidale”: A Pollena Trocchia Un’iniziativa di Solidarietà per Sostenere gli Alunni e le Famiglie

Uno zaino solidale per essere vicini a chi ha meno e dar la possibilità a tutti gli alunni di poter contare su materiale scolastico all’altezza. È questa la nuova iniziativa promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, che in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico sul territorio ha voluto essere vicino all’intera platea scolastica. «La ripresa della scuola, a settembre, è sempre un momento di grande emozione ma, al tempo stesso, anche di spese consistenti necessarie per dotare gli alunni di tutto il necessario per la frequenza scolastica, tra libri, quaderni, materiale vario di cancelleria, il che può talvolta rappresentare un problema, soprattutto per le famiglie numerose e meno abbienti. Di qui l’idea della prima edizione dello zaino solidale, che mette insieme diritto allo studio e solidarietà» ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Pollena Trocchia, Arturo Cianniello, che in mattinata ha effettuato un giro dei plessi scolastici cittadini dell’I.C. Donizetti per consegnare materiale pubblicitario dell’iniziativa, trovando un’accoglienza favorevole ed entusiasta nei confronti della stessa. Il meccanismo dello zaino solidale è semplice: nella casa comunale e presso la segreteria dell’Istituto comprensivo dell’I.C. Gaetano Donizetti sono state posizionate delle ceste che potranno essere riempite da chi vorrà con materiale d’uso per gli alunni delle scuole. «Ringraziamo la dirigenza del Donizetti per il favore con cui ha accolto questa iniziativa. Attraverso la collaborazione della scuola e delle parrocchie del territorio, con le quali l’Ufficio Scolastico si interfaccerà per la distribuzione del materiale raccolto, che avverrà in maniera anonima, siamo sicuri che avremo successo» ha detto il consigliere comunale Marilena De Simone, presidente della commissione Pubblica Istruzione. «Questa Amministrazione Comunale ha lavorato affinché l’inizio dell’anno scolastico fosse ordinato e corredato fin da subito dall’attivazione di servizi fondamentali. In nessun caso, infatti, gli sforzi che stiamo producendo per il profondo rinnovamento delle scuole del territorio deve essere alternativo alla buona ordinaria amministrazione delle stesse. La collaborazione con le scuole sarà costante e arricchita da iniziative come quella dello zaino solidale, volte a dimostrare interesse e vicinanza agli alunni del territorio, nessuno escluso» ha concluso Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.