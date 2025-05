BAIANO. Raccontami Shakespeare, venerdì a Proteatro Andrea Cioffi e Sara Guardascione in scena

Per il ciclo Teatro da Camera, va in scena a Proteatro la rivisitazione dei drammi shakeaspiriani, secondo i paradigmi del capolavoro di Charles e Mary Lamb, intitolato Tales from Shakespeare. Un’ originale raccolta di racconti del Grande drammaturgo riscritti e, per vari aspetti, alterati in modalità di scrittura narrativa.

​Raccontami Shakespeare, su testo di Andrea Cioffi, che ne è interprete insieme con Sara Guardascione, oltre che regista, segna la conclusione del ciclo Teatro da Camera, realizzato e proposto al pubblico di Proteatro per una scelta sperimentale di spiccata caratterizzazione e interesse. Una scelta ben accolta e di stimolante portata per la varietà dei linguaggi nella lettura della contemporaneità. E il sigillo del testo di Andrea Cioffi ne costituisce una coerente e incisiva testimonianza espressiva.

​Raccontami Shakespeare sarà presentato venerdì, 9 maggio, alle ore 20,30-, nella struttura di Proteatro, in piazza IV Novembre.