BAIANESE. Il prof. Luca Tulino, match analyst del Giugliano, domenica torna da ex allo Stadio Partenio-Lombardi

Luca Tulino, baianese di origine, nato ad Avella, ha conseguito l’abilitazione di Preparatore atletico Professionisti a Coverciano nel 2011. Un curriculum di tutto rispetto per Tulino, già preparatore atletico di Nola, Fondi, Turris, Paganese e Savoia, nel 2018/19 match analyst dell’Avellino di mister Bucaro (vittoria campionato e scudetto di serie D), nel 2019/2020 match analyst dell’Avellino di mister Ignoffo prima e successivamente di Capuano in serie C. Nel 2020/2021 preparatore atletico della formazione under 16 nazionale dell’Avellino.

Dal 2021 preparatore atletico del Giugliano con vittoria del campionato scorso di serie D, quest’anno in serie C.

Domenica 13 alle 17:30 ci sarà Avellino -Giugliano e il prof. Tulino ritornerà in quello stadio che gli ha dato tante soddisfazioni con i lupi anche se questa volta non sarà una gara come le altre visto che è un ex della gara.