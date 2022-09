Baianese – Il Partenio non avrà più barriere!

Il Parco del Partenio ha avviato un’iniziativa per assicurarsi la disponibilità di Guide Escursionistiche per l’accompagnamento di persone con disabilità.

L’ escursionismo è un’attività molto impegnativa e si pratica su terreni non sempre accessibili a tutti. Le persone portatrici di disabilità trovano spesso difficoltà nella frequentazione della montagna.E’ nata dunque l’idea di un corso per Guide Escursionistiche per l’accompagnamento di persone con disabilita’.

Al fine di raggiungere lo scopo saranno utilizzate speciali carrozzelle, da fuoristrada, che permetteranno a persone a mobilità ridotta, adulti o bambini, di praticare escursioni con l’aiuto di due o più accompagnatori. La domanda, per la partecipazione al corso, è disponibile sul sito dell’Ente Parco Regionale del Partenio.

(L. Carullo)