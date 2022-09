I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 21 settembre, sono intervenuti a Largo Ponte Ferriera, ad Avellino, per il soccorso ad un uomo che si era lanciato giù dal ponte. La squadra intervenuta ha individuato il corpo nel letto del Fenestrelle, e lo ha recuperato, purtroppo per il trentanovenne originario di Avellino, non vi è stato nulla da fare.