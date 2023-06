AVELLA . Agguato a colpi di pistola in pieno giorno, ragazza ferita trasportata in ospedale

Agguato poco nel mandamento Baianese, dove un donna, intorno alle 14 circa, è stata attinta da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava in auto nei pressi di Baiano. A sparare dalle prime notizie un uomo, che è stato anche riconosciuto dalla donna, che subito dopo si e allontanato. La ragazza, che dalle prime informazioni sembra essere residente a Sperone, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, allertato da alcuni residenti che hanno notato l’auto e la donna colpita da diversi proiettili nei pressi di via Santa Croce ad Avella, dove si era rifugiata dopo l’agguato. Dalle prime indiscrezioni sembra essere stata ferita al braccio sinistro. I colpi hanno mandato in frantumi il finestrino dell’auto. Sul posto sono intervenuti diverse auto dei Carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno iniziato le indagini e la caccia all’attentatore. Seguiranno aggiornamenti.