BAIANESE. Addio a Michele Saverio Boccieri, “Puparuolo”: una vita dedicata all’ortofrutta del mandamento baianese

Il mandamento baianese perde una delle sue figure storiche più rappresentative con la scomparsa di Michele Saverio Boccieri, meglio conosciuto da tutti come “Puparuolo”. Il soprannome, affettuosamente attribuitogli in gioventù al papà proprio per l’attività di famiglia di ortofrutta, iniziata dopo la seconda guerra mondiale.

Alla fine del secolo scorso, è ancora oggi, i negozi di Puparuolo erano rinomati in tutta l’area per la qualità dei prodotti offerti e dove i figli hanno continuato l’attività del padre. Le sue botteghe, un punto di riferimento per la comunità, non avevano eguali e rappresentavano un’eccellenza in un settore che, all’epoca, vedeva una forte concorrenza. Michele Saverio ereditò dal padre non solo l’attività, ma anche la passione per questo mestiere, che lo portò a selezionare con cura la frutta e la verdura, garantendo ai suoi clienti prodotti genuini e freschi.

Fino alla settimana scorsa, Michele Saverio “Puparuolo” era ancora presente dietro il banco, portando avanti il lavoro con la stessa dedizione che lo aveva contraddistinto per decenni. Purtroppo, un’infezione improvvisa e devastante lo ha colpito, portandolo via in pochi giorni e lasciando un vuoto profondo nella comunità e nella sua famiglia.

Michele Saverio Boccieri, vedovo di Teresa De Gennaro, lascia i suoi figli Filomena, Francesco, Benigno, Giuseppe e Caterina. A loro si uniscono nel dolore i generi Ivan Acierno e Fernando Mauro, le nuore Avv. Lina Trionfo, Filomena De Gennaro e Giovanna Guerriero, oltre alla sorella Felicia Maria, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti. I funerali si terranno domani, venerdì 4 ottobre alle ore 11.