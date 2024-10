Furto in pieno giorno a Quadrelle: rubato un camion carico di materiale edile sotto gli occhi degli operai

Momenti di incredulità e sconcerto questa mattina a Quadrelle, in via Roma, dove una ditta proveniente dal napoletano stava effettuando lavori di manutenzione alla facciata di un’abitazione. Durante le operazioni, un gruppo di malviventi ha rubato il camion della ditta, carico di materiale edile, approfittando di un momento di distrazione degli operai.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata, sotto gli occhi attoniti degli operai che, nonostante la prontezza nel dare l’allarme, non hanno potuto fare nulla per impedire il furto. Gli operai, resisi conto di quanto stava accadendo, hanno immediatamente allertato i carabinieri. Tuttavia, nonostante il rapido avviso, l’intervento delle forze dell’ordine non è avvenuto con la prontezza sperata. Si presume che i carabinieri fossero impegnati in altre operazioni militari al momento dell’accaduto, ritardando così la possibilità di agire tempestivamente.

Il furto del camion, carico di attrezzature e materiali necessari per il cantiere, rappresenta un duro colpo per la ditta napoletana, sia in termini economici che logistici. Le indagini sono attualmente in corso, con i militari che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’obiettivo è cercare di identificare i responsabili del furto e capire il percorso seguito per la fuga.

Le autorità locali invitano chiunque abbia assistito all’episodio o abbia informazioni utili a contattare i carabinieri, per fornire dettagli che possano contribuire all’identificazione dei malviventi. In un paese come Quadrelle, dove la comunità è abituata a sentirsi al sicuro, un episodio del genere ha creato non poca preoccupazione tra i residenti, che ora chiedono un maggiore controllo e una più efficace presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

L’indagine, al momento, si concentra sull’analisi delle immagini registrate dalle telecamere della zona, con la speranza che qualche dettaglio utile possa condurre all’individuazione del mezzo rubato e dei ladri. Intanto, cresce il malcontento tra gli abitanti e i lavoratori della ditta, che sperano in una rapida risoluzione del caso e in un maggior supporto da parte delle autorità competenti.