Azione Cattolica di Avellino – iniziativa domenica 10 Novembre- polo giovani.

L’azione Cattolica di Avellino presso il polo giovani in via Morelli e Silvati di Avellino, organizza la iniziativa ” IO SARÒ, IO FARÒ. Una iniziativa molto sentita dai giovani irpini, che si ritroveranno per riflettere insieme e ragionare in maniera corale, sul tema delle professioni e della costruzione del futuro, attraverso il racconto di esperti e professionisti pronti al confronto con il mondo giovanile.

“Ballerina, ingegnere, medico, calciatore, astronauta. Alla domanda: «Cosa vuoi fare da grande?» si apre davanti ai ragazzi un ventaglio molto ampio di sogni e di possibilità. Il futuro può prefigurarsi come un enorme punto interrogativo, un’incognita che spaventa, o al contrario apparire come una prospettiva entusiasmante in cui spendersi e misurarsi.

Attraverso questo evento, il movimento studenti e l’azione cattolica di Avellino in collaborazione con il progetto Policoro della diocesi di Avellino, offrono alle nuove generazioni una finestra “possibile” sul domani.

Tutto questo con la possibilità di interfacciarsi con uomini e donne appassionati della propria professione e desiderosi di trasmettere ai più giovani lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione” – dichiarano gli organizzatori della iniziativa.