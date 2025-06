Avellino, via ai lavori su via Tuoro Cappuccini: nuova ondata di cantieri per la riqualificazione urbana

Sono ufficialmente partiti i lavori di fresatura su via Tuoro Cappuccini, una delle principali arterie cittadine di Avellino, nell’ambito del più ampio piano di riqualificazione stradale promosso dall’Amministrazione comunale. L’intervento si affianca a quello già in corso su via De Renzi, dove da giorni sono in atto le operazioni di ripavimentazione. A comunicarlo è la sindaca Laura Nargi, attraverso un aggiornamento pubblicato sui propri canali social.

«Si lavora senza sosta per il bene della città. Avanti tutta», ha dichiarato la prima cittadina, sottolineando l’importanza di questi cantieri per restituire sicurezza, decoro e piena funzionalità alla viabilità urbana.

Le opere sono finanziate con la prima tranche dei fondi ottenuti tramite la devoluzione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti, una manovra che ha permesso di sbloccare risorse cruciali per affrontare le criticità del manto stradale.

Nei prossimi giorni il programma interesserà anche piazzetta Perugini, via Pionati e via Carlo del Balzo, per concludersi con un intervento mirato su via Guido Dorso, dove è previsto un progetto di riqualificazione ad hoc.

L’Amministrazione comunale punta così a una rigenerazione concreta e diffusa delle principali strade cittadine, con lavori mirati che rappresentano una risposta concreta alle esigenze di residenti e automobilisti.