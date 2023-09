“Avellino sotterranea”, torna il viaggio nelle viscere della città antica

Avellino, 8 settembre 2023 – Questo fine settimana torna l’appuntamento con la “Avellino sotterranea”. Domani, sabato 9 settembre, riecco la tanto apprezzata visita guidata organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino, coordinato da Laura Nargi.

Il tour alla scoperta dei cunicoli, dei sentieri, delle cripte e degli ipogei che si espandono nelle viscere della città antica fa registrare sistematicamente il tutto esaurito.

Così, dopo le aperture straordinarie della settimana di Ferragosto, domani, si ricomincia. Appuntamento fissato alle ore 18, presso la C ripta romanica di via Sette Dolori , per proseguire verso la Cripta di San Biagio , in piazza Duomo . Quindi, si approderà a i Cunicoli longobardi , che si aprono al di sotto della Torre dell’Orologio, per raggiungere l’Ipogeo di Casina del Principe , lungo corso Umberto I , e le Grotte di Villa Amendola , in via dei Due Principati .

Il tour guidato potrà essere prenotato all’indirizzo sqr.co/av_sotterranea/, oppure ottenendo info (solo whatsapp) scrivendo al numero 388 40 70 190. I biglietti, intero al costo di 5 euro, ridotto 11-17 anni a 3,5 euro, sono ancora disponibili.