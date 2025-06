Avellino si prepara al concerto di Serena Brancale: tutte le info utili per la serata di sabato

Sabato 14 giugno, Avellino accoglie una delle voci più raffinate del panorama soul e jazz italiano: Serena Brancale sarà protagonista in piazza della Libertà, con un concerto gratuito che inizierà alle 21:30. Un evento atteso e organizzato con cura, per offrire al pubblico una serata di grande musica in piena sicurezza.

Per permettere a tutti di vivere al meglio l’appuntamento, il Comune ha predisposto un piano dettagliato per parcheggi, viabilità e accessi.

Dove parcheggiare

Sono stati individuati diversi spazi per la sosta, con una capienza complessiva di oltre 1.400 posti auto distribuiti tra centro e zone limitrofe:

• Campetto Santa Rita – 100 posti

• Parcheggio coperto Teatro Gesualdo (via Fricchione) – 88

• Rimessa comunale (piazza del Popolo) – 100

• Piazzale Palazzo di Città – 30

• City Parking e area esterna Centro Vivendi (Largo Ferriera) – 432

• Piazza Kennedy – 244

• Piazzale ex Enel (via Volpe) – 35

• Piazzale Lanzilli – 121

• Ex Asilo Patria e Lavoro (via Vasto) – 34

• Ex Ospedale Moscati (via Otranto) – 38

• Piazzale ex Corea – 40

• Via degli Imbimbo (ASL) – 30

• Via Tagliamento (Campo Coni) – 52

• Ex campetto Rione Parco (via Rotondi) – 40

Cambi alla viabilità

Dalle ore 20:00, e fino al termine della manifestazione, saranno attive alcune modifiche al traffico. In particolare, sarà vietato il transito in:

• Corso Europa (tra via Zigarelli e via Matteotti)

• Via De Sanctis

• Via Matteotti

• Piazza della Libertà

• Via Generale Cascino

• Via Partenio

Sarà inoltre obbligatorio svoltare a sinistra per chi arriva da via Trinità verso piazza della Libertà. Divieto di accesso anche in via Matteotti per chi proviene da corso Vittorio Emanuele, via Mancini e via Mazas. Da via Mancini si potrà solo svoltare a sinistra in via Mazas.

Bevande e contenitori: le regole da rispettare

Per motivi di sicurezza, dalle 12:00 di sabato 14 giugno fino alle 8:00 di domenica 15 sarà vietato:

• Vendere bevande in vetro o in lattina per asporto, anche tramite distributori automatici

• Vendere bevande alcoliche da asporto nei supermercati e nella grande distribuzione

• Usare, rompere o abbandonare bottiglie e lattine nelle aree pubbliche

Accesso per persone con mobilità ridotta

Per le persone con disabilità motoria e i loro accompagnatori, sarà allestita un’area riservata alla destra del palco, ben segnalata e raggiungibile attraverso un percorso dedicato. L’accesso sarà garantito fino a esaurimento posti, secondo l’ordine di arrivo. Inoltre, in prossimità della piazza saranno predisposti stalli per la sosta dei veicoli autorizzati.

Una serata da non perdere, all’insegna della musica e della partecipazione. L’invito rivolto a tutti è di arrivare per tempo, seguire le indicazioni e godersi l’evento in serenità.