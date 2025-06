IRPINIA. Maxipiano di interventi sulle strade per oltre 14 milioni di euro. Il presidente Buonopane: “Opere importanti sulla nostra rete di competenza che partirà entro l’estate”

Parte un maxipiano di interventi sulle strade di competenza della Provincia. Si tratta di interventi che verranno eseguiti nel corso dell’estate. L’investimento complessivo da parte dell’Ente è pari a 14.413.620,45 euro.

Un milione e 100mila euro derivano dall’avanzo di amministrazione (in fase di programmazione), altri tre milioni di euro sono relativi alla manutenzione straordinaria della rete stradale ricadente nei quattro ambiti.

A queste risorse si aggiungono, i fondi per una serie di opere per le quali si è in fase di indizione delle gare d’appalto:

LAVORI SULLA SS 91 a Carife, CONSOLIDAMENTO PONTE, BARRIERE DI SICUREZZA, OPERE PER IL DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, RIPAVIMENTAZIONE, BARRIERE E SEGNALETICA (300mila euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PONTI SP 189 VALLATA (450mila);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURA DELLA SP EX SS 91 BIS a Savignano Irpino (919.174,80 euro);

LAVORI DI RISANAMENTO FRANA – SS 303 AL KM 39+300 NEL COMUNE DI BISACCIA (200mila euro);

LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA SP 284 KM 5+180 IN TERRITORIO DEL COMUNE DI LACEDONIA (200mila euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SS 91 VALLATA KM 36+500 – 42+300: RISANAMENTI CEDIMENTI CORPO STRADALE a Vallata (200mila euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PONTE SULLA SP 5 – SERINO (450mila euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PONTE SULLA SP 281 – VALLATA (450mila euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PONTE SULLA S.P. 24 ad Avellino (400mila euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PONTE SULLA SP 257 a GROTTAMINARDA (400mila euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PONTE SULLA S.P. 38 a FRIGENTO (400mila euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SS 91 BIS – 1° TRATTO – DAL KM. 28+300 AL KM. 36+540: OPERE DI CONTENIMENTO, RISANAMENTO FONDAZIONE STRADALE A TRATTI, RIPAVIMENTAZIONE tra Trevico, Vallata e Scampitella (200mila euro);

LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURA DELLA SP 247 tra Rotondi e Cervinara (355.941,65 euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SS 165 CALABRITTO KM 13+250: RISANAMENTO CEDIMENTO CORPO STRADALE a Calabritto (200mila euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PONTI SP 144 a TREVICO (600mila euro);

LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA EX SS 400 AL KM 11+400 CIRCA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMARANO (400mila euro); MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PONTE SP 291 BRETELLA DI SAN MANGO SUL CALORE (800mila euro);

LAVORI DI RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI, PAVIMENTAZIONE STRADALE, BARRIERE E SEGNALETICA – SP 276 ARIANO IRPINO (250mila euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA EX SS 303 ED SP 6 DA GUARDIA LOMBARDI, LACEDONIA MONTEVERDE (2.267.628,00 euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 102 GUARDIA LOMBARDI A MORRA DE SANCTIS (400mila euro);

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA EX SS 91 DA ANDRETTA FINO ALL’INNESTO DELLA CIRCUMLACUALE (470.876,00 euro).

“Siamo pronti per fare partire tali interventi questa estate – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. Un piano per oltre 14milioni di euro. Siamo già al lavoro per portare in gara altre opere sull’intero territorio irpino e per la programmazione di ulteriori interventi”.