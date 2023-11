AVELLINO. Mostre, libri, musica, teatro, incontri al Museo Irpino e alla Biblioteca Capone

Il Museo Irpino e la Biblioteca “S. e G. Capone” presentano il programma di eventi per il mese di dicembre.

Il Museo e la Biblioteca diventano ancora una volta un luogo aperto dove poter vivere percorsi d’arte, teatro, musica e letture nelle fredde giornate di dicembre grazie alla collaborazione di artisti e autori locali e nazionali e di associazioni del territorio. Dagli incontri per le celebrazioni per i 140 anni dalla morte di Francesco de Sanctis alle performance musicali e teatrali, passando per presentazione di testi a cura di autori locali, laboratori didattici, giochi e visite guidate: un mese di eventi per scoprire insieme il piacere di un natale al Museo e alla Biblioteca. Un’offerta culturale ampia, ideata e promossa dalla Provincia di Avellino per valorizzare

il patrimonio storico-artistico. Tutte le attività si svolgeranno nelle due sedi storiche del Palazzo della Cultura e saranno libere e gratuite.

PROGRAMMA Palazzo della Cultura | Biblioteca | Sezione Ragazzi Giovedì 7 dicembre h. 17.00 Presentazione del libro Favole della domenica di Giuseppe Del Giudice Corso Europa 251,

Sabato 9 dicembre h. 17.30 OttoperOtto. Otto fotografi otto racconti Inaugurazione della mostra fotografica Be That Woman – Mythological symbol di Donatella Donatelli Palazzo della Cultura | Museo | Sezione Archeologica Venerdì 15 dicembre h. 17.30 OttoperOtto. Otto fotografi otto racconti Presentazione del “La danza degli gnomi e le altre fiabe” tratto dalle fiabe di Guido Gozzano a cura di Chiara Reale con fotografie di Donatella Donatelli, Marchese Editore Palazzo della Cultura | Biblioteca | Sala Trevisani

Venerdì 15 dicembre h 17.30 Gruppo lettura ‘’L’ultima estate in città’’ di Gianfranco Calligarich Palazzo della Cultura | Museo | Sezione Archeologica Venerdì 22 dicembre h. 17.30 I cunti ra vrasera Spettacolo teatrale a cura dell’associazione teatrale Aisthesis Palazzo della Cultura | Museo | Sezione Archeologica Giovedì 28 dicembre h. 17.30 OttoperOtto. Otto fotografi otto racconti Presentazione del libro catalogo Be that woman. Mitologia contemporanea di Donatella Donatelli a cura di Chiara Reale De Angelis Art Palazzo della Cultura | Biblioteca | Sala Penta

Venerdì 29 dicembre h. 17.30 De Sanctis, le classi dirigenti e il Mezzogiorno contemporaneo Un confronto, in occasione dei 140 anni della morte di Francesco De Sanctis (Napoli, 29 dicembre 1883), tra Gerardo Capozza, Presidente di Sistema Irpinia, e Antonio Toni Iermano, Professore ordinario di Letteratura Italiana all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, moderato da Pierluigi Melillo, direttore di Ottochannel. MU.BI. FOR KIDS Palazzo della Cultura | Biblioteca | Sezione Ragazzi

Mercoledì 20 dicembre h. 17.00 La tombola dei piccoli lettori età consigliata : 6-11 prenotazione obbligatoria: 0825 790526 Palazzo della Cultura | Museo | Sezione Presepiale Sabato 23 dicembre h. 11.00 Sulla scia della cometa Visita guidata alla Sezione Presepiale Palazzo della Cultura | Biblioteca | Sezione Ragazzi Sabato 23 dicembre e mercoledì 27 dicembre h. 17.00 La tombola dei piccoli lettori età consigliata : 6-11 prenotazione obbligatoria

Giovedì 28 e sabato 30 dicembre h. 10.30-12.30 Gioco dell’oca età consigliata: 6-11 prenotazione obbligatoria: 0825 790539 Corso Europa 251, 83100 Avellino tel. +39 0825 790515 – bibliotecaprovincialecapone@provincia.avellino.it Palazzo della Cultura | Museo | Sezione Archeologica Venerdì 29 dicembre h. 17.30 Fiabe in musica Christmas da un’idea di Michela Storti e Puck TeaTrè.