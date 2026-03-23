Avellino, martedi 24 marzo – Presentazione del libro La piccola scrittrice della Valle del Sabato di Antonietta Gnerre

Martedì 24 marzo 2026, alle ore 17.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, sarà presentato il libro illustrato La piccola scrittrice della Valle del Sabato di Antonietta Gnerre, pubblicato da Altavilla Edizioni, gruppo editoriale Il Terebinto, e illustrato da Bianca Pacilio.

Un racconto radicato nel territorio

Il volume racconta, con delicatezza e intensità poetica, lo sguardo di una bambina che osserva il mondo e trasforma emozioni e ricordi in parole. Un racconto illustrato che unisce memoria, immaginazione e paesaggio, offrendo ai giovani lettori una storia di crescita e sensibilità, capace di restituire valore ai piccoli gesti e alla forza dell’immaginazione.

Ambientato nella Valle del Sabato, il libro intreccia racconto e paesaggio, restituendo attraverso lo sguardo della protagonista l’atmosfera di un territorio ricco di memoria, natura e tradizioni. Il contesto irpino non è soltanto uno sfondo, ma diventa parte viva della narrazione: gli alberi, le case, i sentieri e i silenzi della valle accompagnano la crescita interiore della bambina e contribuiscono a dare forma ai suoi pensieri e alle sue parole, offrendo ai giovani lettori anche un’occasione per riscoprire il valore dei luoghi e delle radici.

Presentazione ufficiale al “Circolo della Stampa” di Avellino

All’incontro interverranno Ettore Barra, editore, Bianca Pacilio, illustratrice del volume, e Rossella Tempesta, curatrice della collana Altrove Poetico.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Gianluca Amatucci.

Sarà presente l’autrice Antonietta Gnerre, che dialogherà con il pubblico sul libro e sul processo creativo che ha portato alla nascita di questa storia.