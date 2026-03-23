Ariano irpino (AV) – Realizzano una strada all’interno di uliveti: tre persone denunciate dai Carabinieri

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria tre persone ritenute responsabili, in concorso tra loro, di violazioni alla normativa ambientale e paesaggistica.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un 54enne del posto, in qualità di proprietario di un fondo agricolo, unitamente a due imprenditori, aveva realizzato, in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, una strada su fondi agricoli, tenuti ad uliveto, di circa 100 metri lineari che aveva interessato una superficie di circa 1000 metri quadrati.

L’area interessata dai lavori risultava sottoposta a vincolo idrogeologico e, pertanto, ogni intervento di trasformazione del suolo era subordinato al preventivo rilascio delle previste autorizzazioni da parte degli enti competenti.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i tre soggetti sono statideferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino perché ritenuti responsabili del reato di “abusivismo edilizio” in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro penale dell’intera area interessata dall’opera abusiva e ad elevare tresanzioni amministrative per un importo totale di circa 2.000,00 euro.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri a tutela del territorio e dell’ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione di fenomeni di abusivismo e trasformazioni non autorizzate del suolo.

Avellino, 23 marzo 2026.