AVELLINO. Incidente sulla 7 bis, coppia di coniugi feriti

I Vigili del Fuoco di Avellino alle 11’30 di oggi 7 luglio sono intervenuti sulla SS 7 BIS, denominata Variante ad Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura e un camion. Nel violento impatto due coniugi che erano a birdo dell’auto rimanevano feriti, e sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Mentre il conducente del camion non riportava grosse conseguenze. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.