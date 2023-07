AVELLINO. Incidente in contrada Scofreta tra auto di vigilanza privata e furgone. 58enne trasportato in ospedale

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 06’00 di oggi 15 luglio sono intervenuti alla periferia della città in contrada Scofreta per un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone ed un’autovettura di un’azienda di vigilanza privata. Nel violento impatto l’autista dell’auto, un uomo di 58 anni è rimasto incastrato nell’abitacolo e dopo essere stato estratto veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Mentre l’uomo alla guida del furgone non ha subito grosse conseguenze. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.