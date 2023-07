Sperone – Gran successo per la serata di beneficenza della Caritas. Video e Foto

Venerdì 14luglio si è tenuta a Sperone la serata di beneficenza organizzata dalla sezione speronese della Caritas. Il ricavato dei mercatini andrà a finanziare i vari progetti che da anni vengono portati avanti dalla Caritas, sono tutte iniziative di sostegno per i diversamente abili, gli anziani e i meno abbienti. Ieri sera oltre a poter acquistare un oggetto o delle leccornie, i visitatori hanno potuto ascoltare della buona musica, si è esibito per oltre due ore l’artista avellano, Alessandro Conte, che non fa mai mancare il suo supporto quando si tratta di iniziative benefiche. La manifestazione si concluderà martedì. (Lucia Carullo)