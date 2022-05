AVELLINO. Incendio al primo piano di un edificio. Paura per i residenti

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 13’45 di oggi 25 maggio, sono intervenuti in via Guarino, tra corso Vittorio Emanuele e via Roma, per un incendio che si è sviluppato su un terrazzo sito al primo piano di un edificio, ed ha riguardato l’impianto di condizionamento di un esercizio commerciale del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli, viste anche le decine di telefonate giunte, ha inviato sul posto due squadre supportate da un’autobotte. Le fiamme sono state prontamente spente evitando che le stesse si propagassero al vicino palazzo con guai ben più gravi. Durante le operazioni di soccorso l’edificio è stato evacuato a scopo precauzionale, e tranne tanto spavento non si sono registrate persone ferite o intossicate. Sono andate a fuoco le tende da sole di un piano e danneggiati quasi tutti gli infissi del palazzo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, con rimozione delle parti pericolanti sono durate circa quattro ore.

