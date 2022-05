AVELLA.Pane Ammore e Tarantella lancia il contest con un premio di 1000 euro,ecco come partecipare.

Lo Staff di Pane Ammore e Tarantella – ProLoco Clanis propone un contest di scenografia denominato “L’arte nei vicoli – artì e vic” premiando artisti o aziende o privati o residenti o associazioni che intendono decorare ed abbellire le strade e i vicoli del centro storico dove si svolgerà a settembre il tanto atteso evento “Pane Ammore e Tarantella”. I lavori saranno selezionati e valutati da un’ apposita giuria ed il vincitore sarà premiato con un gettone di 1.000 € di buono spesa. La domanda di iscrizione può essere effettuata entro e non oltre il 15 giugno entro le ore 23.59,tra tutte le proposte ricevute verranno selezionati 6 progetti a cui sarà data in gestione una delle zone da decorare, poi si accederà alla finale per decretare il vincitore. Lo Staff ci tiene a far sapere che il contest può essere un’ esperienza di competizione e divertimento e potrebbe essere un’occasione per dare visibilità ad una azienda, ad un negozio, ad una Associazione o ad un evento. Il contest non è limitato solo al territorio di Avella ma le proposte potrebbero giungere da ogni parte della Campania. Il centro storico sarà diviso per aree tematiche, per saperne di più si può contattare lo Staff al numero 3206975797.

