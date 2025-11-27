AVELLINO. Il Rotary dona uno stabilizzatore multisensoriale per la riabilitazione dei bambini al Centro Australia

Il Rotary Club Avellino Ovest a sostegno del Centro Australia grazie alla donazione di uno stabilizzatore multisensoriale. L’ausilio posturale verrà consegnato dai rappresentati dell’associazione venerdì 28 novembre alle ore 12:30 presso la struttura dell’Asl di Avellino in Contrada Amoretta e servirà quale utile supporto alla riabilitazione dei pazienti in età evolutiva che presentano patologie neurologiche complesse.

«Ringraziamo il Rotary Club Avellino Ovest per il gesto di solidarietà e collaborazione verso la nostra azienda e i piccoli pazienti che quotidianamente frequentano il Centro Australia per le attività di riabilitazione. – commenta Maria Concetta Conte, Direttore generale dell’Asl di Avellino – Donazioni come queste fanno bene al cuore e sono spia di una sensibilità e di una vicinanza alla comunità, agli operatori sanitari e ai pazienti nel percorso a volte difficile che devono affrontare. Come Asl il nostro obiettivo è operare sul territorio con spirito di servizio e di collaborazione con il mondo delle associazioni, mettendo al centro la persona e le sue necessità».