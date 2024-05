AVELLINO. Proiezione del documentario “Food for Profit” al Cinema Partenio di Avellino, organizzata da Legambiente Alveare, Cinema Partenio e Zia Lidia Social Club, il 20 maggio alle 20.

Legambiente Avellino Alveare, in collaborazione con il Cinema Partenio e Zia Lidia Social Club, il 20 maggio alle 20 organizzerà la proiezione di “Food for Profit”, un documentario che di recente ha generato scalpore e riscosso successo in tutta Italia e che, grazie alla sinergia fra associazioni e cinema, arriva per una sola serata anche nel capoluogo irpino.

Il documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi sta facendo parlare di sé per il suo modo crudo e tagliente di raccontare e criticare il mondo degli allevamenti intensivi, gli accordi politici che ci sono sullo sfondo e l’enorme ingiustizia imposta tanto al mondo animale quanto alla salute degli ecosistemi impattati da questo modello produttivo malsano. Tutto in nome del profitto.

L’evento fa parte di una serie di altre iniziative attraverso le quali, dal 18 al 20 di maggio, si è festeggiato il terzo compleanno del circolo Alveare, occasione per celebrare ma soprattutto per continuare a riflettere sulle sfide attuali e tenere alta la concentrazione sui temi del presente assieme ai soci e alle socie, alla cittadinanza, alle istituzioni e alle figure politiche del territorio.

Appuntamento quindi a stasera 20 maggio alle 20 al cinema Partenio di via Verdi ad Avellino.

I biglietti, che sono già prenotabili online sul sito del cinema cittadino, si potranno acquistare anche in presenza.