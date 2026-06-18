Avellino, il 19 giugno la proclamazione ufficiale del Sindaco e del Consiglio Comunale

AVELLINO – Si terrà venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18:00, la proclamazione ufficiale del Sindaco e dei componenti del nuovo Consiglio Comunale di Avellino. Lo ha comunicato l’Ufficio Elettorale Centrale, che procederà alla formalizzazione degli esiti delle consultazioni amministrative.

Con la proclamazione sarà ufficialmente confermato Nello Pizza alla guida del capoluogo irpino, insieme ai consiglieri comunali eletti che andranno a comporre la nuova assise cittadina per il prossimo mandato amministrativo.

L’appuntamento rappresenta l’atto conclusivo dell’iter elettorale e segna l’avvio della nuova fase amministrativa della città. Dopo la verifica dei verbali e delle operazioni di scrutinio, l’Ufficio Elettorale Centrale procederà alla proclamazione degli eletti, attribuendo formalmente le cariche previste dalla normativa vigente.

La proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale costituisce un momento istituzionale di particolare rilevanza per la città di Avellino, chiamata ad affrontare le sfide amministrative, economiche e sociali dei prossimi anni sotto la guida della nuova amministrazione.

L’insediamento degli organi elettivi aprirà quindi la strada alla convocazione del primo Consiglio Comunale, durante il quale saranno espletati gli adempimenti previsti dalla legge e saranno definiti i principali assetti dell’amministrazione cittadina.