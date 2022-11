AVELLINO – I CARABINIERI CELEBRANO LA “VIRGO FIDELIS”.

Domani, alle ore 17.00, presso la cripta del Duomo di Avellino, ubicato in questa via Seminario, avranno luogo la cerimonia religiosa in onore della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonché la commemorazione dell’81° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

Gli eventi vedranno la partecipazione di Autorità civili e militari, degli orfani e delle vedove dell’Arma nonché di una rappresentanza di Carabinieri, sia in servizio che in congedo, e di loro familiari.