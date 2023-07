AVELLINO. Dramma in città, uomo si lancia dal balcone. Morto

Un dramma che si è consumato in un sabato afoso di luglio, ad Avellino, in pieno centro, questa mattina un giovane uomo si è lanciato dal balcone di casa finendo sul marciapiede della centralissima arteria di via Piave. Sotto choc i passant che si sono trovati ad assistere ad un suicidio. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 per l’uomo non c’erapiù nulla da fare visto il grande balzo nel vuoto.

Sul posto sono arrivati anche i poliziotti e i carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sono arrivati anche i vigli del fuoco con l’autoscala per consentire verifiche all’interno della casa.