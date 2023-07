ARIANO IRPINO. Ambrosini nuovo direttore cardiologia utic. Ferrante: puntiamo ad aumentare l’offerta multidisciplinare del nostro ospedale

È Vittorio Ambrosini il nuovo Direttore dell’UOC Cardiologia UTIC del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino.

A seguito dell’iter concorsuale espletato dall’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, per il conferimento dell’incarico quinquennale, Ambrosini ha riportato il punteggio più alto tra i candidati. Lo specialista, che prenderà servizio presso l’Ospedale di Ariano Irpino dal primo agosto, vanta una lunga carriera nella cardiologia maturata presso strutture specialistiche di rilievo nazionale.

Presidente della Cardiovascular Laser Society, Ambrosini è tra i migliori specialisti nell’utilizzo del laser per il trattamento delle lesioni coronariche complesse, con una grande esperienza in ambito cardiologico.

Con la nomina di Ambrosini a capo del Reparto di Cardiologia UTIC il P.O. di Ariano Irpino si candida a punto di riferimento per la cardiologia, come spiega il Direttore Ferrante: “Come Azienda abbiamo deciso di puntare sulle più alte professionalità per rendere l’Ospedale di Ariano Irpino un polo attrattivo per la cardiologia, aumentando l’appeal anche per altre branche specialistiche. – afferma il Direttore Generale – Con specialisti come Ambrosini puntiamo a potenziare l’offerta e aumentare la complessità delle prestazioni ospedaliere a beneficio dei cittadini. A conferma della volontà di ampliare l’offerta di prestazioni multidisciplinari per lunedì sono programmati i primi interventi nella branca della Chirurgia oculistica”.