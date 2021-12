AVELLINO. Covid, nuovo decesso, muore professoressa 63enne.

Ancora un decesso presso il Moscati ieri, a non farcela è una donna di 63 anni di Avellino, professoressa in pensione, deceduta nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera. La donna, in pensione non era vaccinata ed era ricoverata dallo scorso 6 novembre nella terapia sub intensiva dell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive. Secondo quando si apprende la donna era positiva al coronavirus di ritorno da un viaggio all’estero. Al Moscati il 15 novembre era stata trasferita in terapia intensiva per l’aggravarsi del suo stato di salute,dove si è spenta ieri.

