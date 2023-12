AVELLINO. Cittadinanza onoraria al ministro Piantedosi, via libera dalla Giunta comunale

Il Comune di Avellino conferirà la Cittadinanza onoraria al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Su proposta del sindaco, Gianluca Festa, la giunta di Palazzo di Città ha deliberato l’importante riconoscimento al capo del Viminale, che sarà ratificato in Consiglio comunale.

Proprio Festa l’aveva annunciato nei mesi scorsi. L’approvazione dell’atto di giunta, che premia l’alto valore dimostrato dall’uomo delle istituzioni originario di Pietrastornina, arriva mentre da Roma rimbalza la notizia di una possibile tappa irpina – proprio su iniziativa di Piantedosi – del G7 dell’Interno, incentrato sui dossier più scottanti dell’agenda internazionale. Segnatamente a Mirabella Eclano.