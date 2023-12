CALCIO. Il Nola batte un nuovo colpo: ecco Sorrentino

Il Nola 1925 fa suonare ancora la campana del mercato e lo fa in bello stile. Alla corte di mister Sanchez arriva Luigi Sorrentino. Classe 1991, proveniente dall’Albanova, è uno dei portieri più validi della regione e del girone. Nella sua lunga carriera, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha vestito maglie importanti in Italia come quelle di Giulianova, Olbia, Nardò e Monza ma anche quelle di diverse società campane storiche come Palmese, Sarnese, Angri, Savoia, Pomigliano, Scafatese. Ennesimo colpo importante della società guidata da Giuseppe Langella che, dopo le ufficializzazioni di nomi come Pozzebon e Dell’Orfanello, scocca un’altra freccia di qualità eccelsa. Contestualmente, il Nola nelle ultime ore ha voluto ringraziare e salutare altri 4 calciatori che hanno lasciato i Bianconeri in questo mercato invernale: Samb, Maraucci, Grasso e Capuozzo.