Ecco la decima edizione della Rassegna “Avellino in Versi” dell’Associazione “Il Bucaneve”

L’Associazione “Il Bucaneve” celebra la decima edizione della Rassegna “Avellino in Versi”, evento, patrocinato dalla Provincia di Avellino, che offre un’opportunità straordinaria per gli artisti, scrittori e poeti di condividere la loro passione per la scrittura e l’arte, provenienti anche da Pesaro e Roma.

La rassegna è curata e dalla presidente Maria Ronca e dalla poetessa Paola De Lorenzo e si svolgerà in tre appuntamenti speciali: 10, 18 maggio e 21 giugno 2024 alle ore 16:30 presso la Sala Penta della Biblioteca Provinciale G. e G. Capone in Corso Europa, 251, Avellino. Durante la rassegna, verrà presentato il nuovo bando per il concorso di arte e poesia “Avellino in versi”.

Vi aspettiamo venerdì 10 maggio 2024 con il poeta avellinese, Antonio Vittorio Guarino con Inversi spettri, l’esordiente scrittore montorese, Marco Barbarisi con Settimo figlio di un settimo figlio, scrittore avellinese, Carlo Crescitelli con La biblioteca di Alessandro, il poeta atripaldese, Giovanni Moschella, la giovane artista ucraina esordiente, Dayna Haievska.

“Tutti in biblioteca” per immergersi nelle pagine consacrate all’amore per la scrittura, alla passione per la pittura e alla voglia di condividere ed esplorare nuove prospettive.