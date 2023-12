CAPODANNO: A MUGNANO DEL CARDINALE IL COMITATO “SAN MICHELE” INVITA TUTTI A SALUTARE IL NUOVO ANNO.

Il giorno 31 dicembre, quello in cui si festeggia l’arrivo del nuovo anno, come ben sappiamo è una ricorrenza molto attesa da tutti. Per questo motivo il Comitato Festa San Michele invita tutti i cittadini a partecipare ai festeggiamenti per l’arrivo del 2024 presso la piazza San Michele, a Mugnano del Cardinale, appunto. Per la serata sarà prevista l’accensione di un falò, in uno scenario decisamente suggestivo come può essere quello della piazza nei pressi della piccola ed accogliente Chiesa di San Michele Arcangelo.

Salutare l’anno trascorso ed accogliere quello nuovo può essere una buona occasione di unione e di positività verso il futuro e verso questo nuovo anno che verrà.