Avellino celebra l’80° anniversario della Liberazione: presente anche il Comando dei Vigili del Fuoco

Oggi 25 aprile è stato celebrato il 80° anniversario della Liberazione d’Italia, e come da tradizione la cerimonia è stata svolta in via Matteotti ad Avellino alla presenza di Autorità civili e Militari. I Vigili del Fuoco di Avellino con in testa il Comandante Arch. Maria Angelina D’Agostino, sono stati presenti nello schieramento di tutte le forze armate e con il personale dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino insieme a tutte le associazioni d’Arma. La cerimonia che si è svolta alla presenza di un folto numero di cittadini ha avuto come epilogo la deposizione di una corona di alloro al monumento dei Caduti. Il Comandante D’Agostino, alla fine della parata ha voluto ringraziare il personale operativo intervenuto, i componenti della locale Associazione Nazionale del Corpo e quello del servizio documentazione che come sempre ha realizzato le immagini della cerimonia.