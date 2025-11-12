Roma, aggressione alla metro Ottaviano: lo youtuber “Cicalone” pestato da un gruppo di borseggiatori

Attimi di tensione alla fermata Ottaviano della linea A della metropolitana di Roma, dove il noto youtuber ed ex pugile Simone Ruzzi, conosciuto sul web come Cicalone, è stato brutalmente aggredito da un gruppo di borseggiatori.

Secondo una prima ricostruzione, Ruzzi si trovava in banchina per realizzare alcune riprese destinate al suo canale YouTube, dove spesso documenta episodi di criminalità urbana e situazioni di rischio nelle zone più critiche della Capitale. Proprio durante queste registrazioni, almeno cinque persone lo avrebbero circondato e poi colpito ripetutamente, trasformando la stazione in un vero e proprio ring improvvisato.

Lo youtuber, già conosciuto per le sue denunce sulla delinquenza nelle aree metropolitane, avrebbe cercato di difendersi, ma la violenza del branco lo ha messo KO in pochi istanti. Subito soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso, dove si trova attualmente per accertamenti e cure.

L’aggressione ha scosso il web e numerosi utenti e colleghi creatori di contenuti hanno espresso la propria vicinanza. Anche dal mondo della politica e dell’attivismo civico sono arrivati messaggi di sostegno.

Piena solidarietà a Simone Ruzzi, vittima di un assalto vigliacco mentre svolgeva il suo lavoro di documentazione sul campo, un impegno che da anni porta avanti per mostrare la realtà delle strade romane e denunciare ciò che spesso rimane invisibile.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza per risalire agli autori dell’aggressione.