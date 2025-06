Avellino, cambio al vertice dei Vigili del Fuoco: l’Arch. D’Agostino passa il testimone all’Ing. Bellizzi

Lunedì 9 giugno, presso il Comando Vigili del Fuoco di Avellino, si svolgerà la cerimonia di passaggio di consegne tra l’Architetto Maria Angelina D’Agostino e l’Ingegnere Mario Bellizzi. Un momento importante che segna un nuovo avvicendamento alla guida del Comando Irpino, alla presenza delle autorità locali, del personale e della stampa.

L’Architetto D’Agostino lascia l’incarico di Comandante a seguito della promozione a Dirigente Superiore, coronando così una carriera costellata da competenza, autorevolezza e grande senso delle istituzioni, dopo una lunga carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iniziata nel 1999 e caratterizzata da esperienze nei Comandi di Roma, Vercelli, Campobasso, Benevento e, infine, presso la Direzione Regionale della Campania, dove ha ricoperto il ruolo di Dirigente dell’area prevenzione e sicurezza tecnica. Con la nuova promozione, le è stato affidato il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta.

Nel corso del suo incarico ad Avellino, l’Arch. D’Agostino si è distinta per il forte impegno nella promozione della cultura della sicurezza, per il potenziamento delle attività di prevenzione incendi e per la proficua collaborazione con le istituzioni locali. Ha guidato il Comando con competenza e sensibilità, ponendo particolare attenzione anche alla formazione del personale e all’efficienza dei servizi operativi.

A subentrare temporaneamente alla guida del Comando di Avellino sarà l’Ing. Mario Bellizzi, attuale Comandante di Benevento, che assumerà la reggenza del Comando irpino per un periodo non ancora definito, pur mantenendo contestualmente la guida del Comando di Benevento.

L’Ing. Bellizzi torna ad Avellino dopo aver già ricoperto il ruolo di Comandante del Comando irpino per circa quattro anni, fino a settembre scorso. La sua profonda conoscenza del territorio e del personale rappresenta una garanzia di continuità e solidità gestionale.

La cerimonia ufficiale si terrà lunedì 9 giugno alle ore 10:00 presso l’aula magna del Comando di via Zigarelli. In occasione dell’evento, è prevista una conferenza stampa di presentazione e commiato, alla quale sono invitate tutte le testate giornalistiche e televisive locali.

Il personale del Comando di Avellino esprime un sincero ringraziamento all’Arch. Maria Angelina D’Agostino per il lavoro svolto con dedizione, e un caloroso bentornato all’Ing. Mario Bellizzi, con l’augurio di buon lavoro per il nuovo incarico.