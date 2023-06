AVELLINO. Bimbo Days, la kermesse interamente dedicata ai bambini ha ricevuto migliaia di adesioni.

Bimbo Days giunge al termine dopo 4 giorni di successo, affluenza e divertimento. La kermesse interamente dedicata ai bambini ha ricevuto migliaia di adesioni da parte dei più piccoli, ed ha regalato emozioni e gioia alla città di Avellino per tutto il weekend. Unica nota di colore, il pomeriggio di Sabato, è stato l’acquazzone che si è abbattuto sulla città: gli organizzatori hanno subito trovato una soluzione per tutelare i consumatori, individuando un ulteriore pomeriggio di apertura (quello di Lunedì) per permettere ai nostri ragazzi di recuperare l’appuntamento con il divertimento mancato Sabato pomeriggio.

LA SODDISFAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE – Il numero uno di Bimbo Days, Sergio Trezza, ha ringraziato quanto abbiano contribuito alla riuscita dell’evento: “MIlle grazie ad Us Acli che, come il sottoscritto, ha creduto sempre e da sempre nella straordinarietà e nella portata di Bimbo Days.

Grazie innanzitutto alla Provincia e al Comune di Avellino, che hanno patrocinato l’evento.

Grazie ai tantissimi sponsor, senza il cui contributo questa tre giorni di gran pienone sarebbe stata impossibile. Grazie alle aziende che hanno fatto da partner, alle ludoteche che hanno prestato la loro grande professionalità all’evento nelle aree baby e laboratoriali, agli organizzatori delle aree Bike e Games, al CONI di Avellino, alla Protezione Civile di Avellino. Faremo di tutto – ha concluso Trezza – per migliorare con umiltà e passione, cercando di portare a termine il progetto Avellino Città dell’Infanzia – si può fare. Appuntamento al prossimo anno”.