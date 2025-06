Avellino Basket, al via la vendita online degli abbonamenti per la stagione 2025/2026

La campagna abbonamenti “Fame da Lupi” della S.S. Avellino Basket entra in una nuova fase con l’attivazione della vendita online. Da oggi, infatti, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione di Serie A2 anche tramite il portale www.go2.it, con un accesso semplice e immediato che evita agli appassionati la necessità di recarsi fisicamente presso la sede del club.

L’acquisto online, disponibile anche al link https://bit.ly/avellinobasket, rappresenta una significativa comodità per i tifosi, che potranno assicurarsi il posto in tribuna o curva direttamente da casa o da qualsiasi dispositivo.

Fino al 4 luglio è garantito il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, che dovranno confermare la propria tessera esclusivamente presso lo Spazio Avellino Basket in via Moccia 104. La prima fase di vendita terminerà l’11 luglio, mentre dal 14 luglio scatterà la seconda fase, caratterizzata da un leggero aumento dei prezzi.

I prezzi nella prima fase sono i seguenti: Tribuna Montevergine VIP e Tribuna Terminio VIP a 500 euro, tribune laterali a 240 euro, tribune superiori a 160 euro. La Curva Sud è disponibile a 70 euro, con una tariffa agevolata di 60 euro per gli Under 25.

Nella seconda fase i prezzi salgono leggermente: Tribuna Montevergine VIP e Terminio VIP a 600 euro, tribune laterali a 270 euro, tribune superiori a 190 euro. La Curva Sud costerà 80 euro, mentre per gli Under 25 il prezzo sarà 70 euro.

Per chi preferisse l’acquisto in presenza, la sede di via Moccia 104 rimane aperta dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00, per la sottoscrizione degli abbonamenti.

Con questa innovazione, Avellino Basket conferma l’impegno a rendere più accessibile e inclusiva la partecipazione al grande basket di Serie A2, offrendo a tutti la possibilità di sostenere la squadra nel prossimo campionato con maggiore facilità e rapidità.