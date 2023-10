WEDemocratico, da domani (7 ottobre) ad Avellino la Festa provinciale de l’Unità

Avellino – Al via WEDemocratico, la Festa Provinciale de L’Unità organizzata dalla federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino da domani 7 ottobre, fino a domenica, presso il Parco Giovanni Palatucci (via Visconti – via Morelli e Silvati) di Avellino.

Due giorni molto intensi con incontri, dibattiti, talk, approfondimenti, interviste, ma anche degustazioni, musica ed animazione per i più piccoli.

Si inizia domani, sabato7 ottobre, alle ore 10.00 con un momento di apertura dei lavori che sarà affidato ad Enza Ambrosone, Coordinatrice Segreteria Provinciale, Gerardo Capodilupo, Presidente Assemblea Provinciale PD, Nello Pizza, Segretario Provinciale PD e al senatore Antonio Misiani, Commissario Regionale PD Campania.

A seguire il primo appuntamento tematico che si occuperà di politiche sociali e welfare. “Sfida per una comunità sociale al passo con i tempi”, questo il titolo dell’incontro che sarà moderato dalla giornalista Rossella Strianese, con inizio alle ore 10.30 . Intervengono Antonella Esperto, Assemblea Nazionale PD – Presidente Assemblea dei Sindaci Ambito A1, Luigi D’Angelis, Capogruppo Pd Provincia di Avellino – Presidente Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia, Roberto Del Grosso, Sindaco di Roccabascerana – Vice Presidente Piano di Zona Ambito A4, Antonio Mercogliano, Sindaco del Comune di Pago Vallo Lauro – Presidente Piano di Zona Ambito A6, Rosetta D’Amelio, Consigliera del Governatore della Campania per le Pari Opportunità.

Alle ore 12.00 tavola rotonda dal titolo “Energia – Ambiente – Digitale, la sfida della transizione”coordinato dal giornalista Alfredo Picariello. Intervengono Adriana Guerriero, Vice Segretario Provinciale PD Avellino, Angelo Ianniciello, Segreteria Provinciale PD Avellino, Raffaello De Stefano, Esecutivo Provinciale PD Avellino, Rizieri Buonopane, Presidente Provincia di Avellino, Michelangelo Ciarcia, Presidente Alto Calore Servizi, Pasquale Pisano, Presidente ASI Avellino, Vincenzo De Luca, Presidente Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 16.00 spazio ai temi della pianificazione territoriale. “Ripensare il territorio, narrare il futuro – Aree Interne e strumenti di pianificazione territoriale” è il titolo dell’incontro coordinato dal direttore Gianni Festa. Intervengono Vittorio Ciarcia, Vice Segretario Provinciale PD Avellino, Giovanni Maria Chieffo, Responsabile Enti Locali PD Avellino, Roberta Santaniello, Dirigente Regione Campania, Rosanna Repole, Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi – Presidente Area Snai Città dell’Alta Irpinia, Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda – Coordinatore tecnico Masterplan Valle Ufita, l’onorevole Umberto Del Basso De Caro ed il senatore Marco Meloni.

Alle ore 17.30 il direttore Gianni Colucci intervista Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Partito Democratico.

La giornata si chiude con le tematiche dedicate alle questioni comunitarie. Il titolo dell’incontro coordinato dal direttore Franco Genzale è “Destinazione Europa”. Si inizia alle ore 18.30 . Partecipano Stefano Graziano, componente della Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, Toni Ricciardi, Vice Capogruppo PD Camera dei Deputati e Pina Picierno, Vice Presidente Parlamento Europeo.

Alle ore 13.30 aperitivo irpino con l’accompagnamento musicale di Radio Londra Duo. A partire dalle ore 16.30 e fino alle ore 18.30 WEDemocratico for Kids, animazione per bambini a cura de Il Cappellaio Matto.