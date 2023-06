I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 02’00 della notte appena trascorsa sono intervenuti in via Francesco Tedesco ad Avellino, per un incendio che ha riguardato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno riguardato la parte anteriore del veicolo sono state prontamente spente, ed è stata messa in sicurezza l’area. Non si sono registrati ulteriori danni a cose o a persone, sul posto i Carabinieri per i rilievi di propria competenza.