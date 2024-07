AVELLA. Un Traguardo di Cuore e Impegno: Da Sogno a Realtà, Sante D’Apolito in forza all’Avellino Under 15

“Oggi celebriamo un piccolo traguardo, frutto di sacrifici, sudore, cuore e anima. Ogni allenamento, ogni partita, hai sempre dato tutto te stesso. Ricordo quando avevi quasi cinque anni: era presto per la scuola calcio, ma l’amore per il pallone era già evidente. Dormivi con il pallone nel letto, e da subito era chiaro che questo amore ti avrebbe accompagnato per tutta la vita. Crescendo con la Peluso Academy Talent, hai imparato disciplina e come comportarti in campo. Questa formazione ha gettato le basi per il tuo sviluppo come giovane calciatore, insegnandoti non solo le abilità tecniche, ma anche il rispetto per il gioco e per gli avversari. Ora hai firmato con l’Avellino Under 15 Nazionali. Questo risultato è il frutto dell’impegno che hai messo in ogni allenamento e in ogni partita. Hai lavorato duramente, superando ogni sfida con determinazione e passione. Come tuo padre, sono orgoglioso di te. Ieri, oggi e per sempre, sarò al tuo fianco. Ti auguro tanta fortuna, figlio mio, e ti esorto a continuare a lavorare duro. Questo è solo l’inizio di un cammino che ti porterà a raggiungere traguardi sempre più grandi. Lavora duro, resta umile e non smettere mai di inseguire i tuoi sogni. Con tutto il mio affetto e il mio sostegno, tuo papà. Pellegrino D’Apolito